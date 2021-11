Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut empêcher un échec à la Thauvin !

Publié le 2 novembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors que l’OM serait susceptible de perdre Boubacar Kamara comme le club marseillais a perdu Florian Thauvin à l’expiration de son contrat, Pablo Longoria aurait la ferme volonté de prolonger le minot marseillais.

Lors de l’exercice précédent, Pablo Longoria a tenté tant bien que mal de parvenir à un accord avec Florian Thauvin et son entourage dans le but de faire signer un nouveau contrat au champion du monde. Finalement, la nouvelle star des Tigres de Monterrey ne s’est pas entendue avec le président de l’OM au sujet d’une éventuelle prolongation. Et il se pourrait que les décideurs de l’Olympique de Marseille se retrouvent dans la même situation l’été prochain…

L’OM va tenter de prolonger Kamara !