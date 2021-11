Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel ne lâche rien !

Publié le 2 novembre 2021 à 2h15 par A.M.

Tenue en échec à Metz (1-1), l'ASSE est toujours lanterne rouge de Ligue 1. Mais Claude Puel ne compte rien lâcher bien qu'il ait conscience que son avenir soit menacé.

Malgré la situation délicate, l'ASSE continue d'y croire. Tenus en échec à Metz samedi (1-1), les Verts sont toujours derniers de Ligue 1 sans le moindre succès, mais les joueurs de Claude Puel n'ont pas renoncé et continuent à se battre. Le manager stéphanois est d'ailleurs sur la même longueur d'onde et n'a absolument pas l'intention de lâcher son poste.

«On est toujours là, on existe toujours»