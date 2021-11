Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a tranché pour son avenir !

Publié le 1 novembre 2021 à 12h10 par T.M.

Alors que cela ne s’arrange pas pour Claude Puel à l’ASSE, la question de son avenir dans le Forez reste encore et toujours au centre des discussions.

Après 12 journées de Ligue 1, l’ASSE pointe toujours à la dernière place du championnat, n’ayant pas encore réussi à gagner. Ce samedi, les Verts ont d’ailleurs concédé le nul face à Metz (1-1), alors que la rencontre était important pour le club stéphanois. Cette contre-performance plonge donc un peu plus l’ASSE dans la crise et forcément, cela a un impact sur le sort de Claude Puel. Pour le moment, il est toujours sur le banc des Verts. Mais pour encore combien de temps ?

Puel veut rester !