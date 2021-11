Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour l’avenir de Xavi Simons !

Publié le 1 novembre 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que le contrat de Xavi Simons au PSG expirera en fin de saison, le jeune milieu hésiterait toujours parapher un nouveau bail.

Une fois de plus, le PSG se retrouve dans l’embarras dans la gestion du contrat de l’un de ses jeunes éléments. Seulement voilà, cette fois, cela se produit avec le plus médiatisé d’entre-eux, à savoir Xavi Simons. Arrivant au terme de son contrat, le milieu de 18 ans n’a toujours pas signé de nouvel engagement avec le club parisien, et ce en dépit du fait qu’il est annoncé de longue date que des négociations ont lieu entre le PSG et son entourage. Seulement voilà, à l’heure actuelle, il se pourrait que ce soit Xavi Simons lui-même qui bloque les choses.

Xavi Simons hésite à prolonger au PSG !