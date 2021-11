Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi lâche une grosse réponse à Laporta sur son départ !

Publié le 1 novembre 2021 à 10h45 par La rédaction

Jusqu'à la dernière minute, Joan Laporta a espéré que Lionel Messi reste au FC Barcelone, quitte à ce qu'il joue gratuitement pour le club catalan. La Pulga a donc tenu à apporter une réponse au président du Barça sur ce point.

L’été dernier, Lionel Messi a tout fait pour rester au FC Barcelone. Néanmoins, le club catalan manquant de moyens, l’Argentin a été contraint de quitter la formation dans laquelle il évoluait depuis le début de sa carrière. Le PSG n’a pas hésité une seule seconde et très rapidement, Lionel Messi est devenu un joueur des Rouge-et-Bleu . Depuis, plusieurs révélations commencent à faire surface quant au départ du joueur de 34 ans du FC Barcelone. En effet, les Blaugrana auraient envisagé une solution particulière : faire jouer la Pulga gratuitement. Dans un entretien pour RAC1 , Joan Laporta avait même affirmé qu’il espérait « qu'à la dernière minute, Lionel Messi dise qu'il allait jouer gratuitement. » Lionel Messi a donc tenu à apporter une réponse à cela.

« Ma volonté et celle de ma famille était de rester à Barcelone »