Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie de Zinedine Zidane qui ne devrait pas plaire à Paris…

Publié le 1 novembre 2021 à 10h10 par T.M.

Si Zinedine Zidane comme l’une des possibilités pour venir occuper le banc du PSG, l’entraîneur tricolore a tenu à rappeler son attachement pour l’OM, grand rival du club de la capitale.

Aujourd’hui, Mauricio Pochettino est donc encore et toujours l’entraîneur du PSG. Toutefois, bien que l’Argentin soit sous contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale, le départ pourrait se rapprocher pour le natif de Murphy. Malgré les victoires du PSG, le contenu n’est pas bon et les critiques sont nombreuses à l’encontre de Pochettino. De quoi jeter un froid sur la suite de son aventure à Paris et dans le même, son nom revient en Angleterre, notamment à Manchester United et à Tottenham. La place pourrait alors se libérer sur le banc du Parc des Princes et un nom ne cesse de revenir pour remplacer Mauricio Pochettino : Zinedine Zidane.

« Je suis Marseillais, c’est sûr et certain »