Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à faire une incroyable demande à Xavi ?

Publié le 1 novembre 2021 à 8h30 par T.M.

Après avoir remercié Ronald Koeman, le FC Barcelone chercherait à faire venir Xavi. Et alors que l’Espagnol est sous contrat avec Al Sadd, le club catalan n’aurait pas envie de sortir le chéquier.

Si Joan Laporta avait encore confirmé Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone il y a quelques jours, le couperet est finalement tombé suite à la défaite face au Rayo Vallecano. Alors que le Néerlandais était déjà en grande difficulté, les mauvais résultats auront donc eu raison de lui. Alors que Koeman était sous contrat jusqu’à la fin de la saison, il n’aura pas été jusqu’au bout et désormais, Laporta se cherche un nouvel entraîneur. Et dans cette quête de la perle rare, tous les regards se tournent vers Xavi.

Xavi obligé de payer ?

L’avenir de Xavi pourrait donc s’écrire au FC Barcelone, mais pour le moment, il est toujours sous contrat avec Al Sadd. Le club catalan devra donc se mettre d’accord avec les Qataris. Et payer ? A ce sujet, le Barça aurait déjà tranché. Comme rapporté par Gerard Romero, Joan Laporta aurait déjà expliqué qu’il n’avait pas l’intention de payer pour faire venir Xavi. Et si Al Sadd venait à demander une indemnité, c’est l’Espagnol qui devra mettre la main à la poche.