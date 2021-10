Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un départ imminent pour Claude Puel ? La réponse

Publié le 31 octobre 2021 à 17h45 par D.M.

Menacé depuis de nombreuses semaines, Claude Puel pourrait diriger son équipe face à Clermont dimanche prochain en championnat.

Lanterne rouge du championnat, l’ASSE a affiché un visage conquérant face au FC Metz ce samedi, mais n’est pas parvenue à récolter les trois points (1-1). Un résultat, qui ne fait pas les affaires du club et de Claude Puel, fragilisé par les mauvais résultats de son équipe. Après la rencontre, le technicien n’a d’ailleurs pas échappé aux interrogations sur son avenir, mais il a botté en touche : « Si je mens en danger après 14 matches sans succès ? Je ne vais pas arrêter de recevoir ce genre de question. Ce qui m’intéresse c’est que mon groupe ne lâche rien. On est toujours là, on existe toujours. Il faut que ce groupe soit récompensé, il n’y a que ça qui m’intéresse. Le reste je laisse aux médias de remplir tout ça ».

Puel ne serait pas menacé à très court terme