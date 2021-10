Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a déjà une option pour remplacer Ancelotti !

Publié le 31 octobre 2021 à 16h00 par T.M.

Alors que Carlo Ancelotti vient de faire son retour sur le banc du Real Madrid, le poste d’entraîneur de la Casa Blanca en fait saliver certains.

Si Florentino Pérez comptait sur Zinedine Zidane pour mener à bien la révolution au Real Madrid, le président merengue a été pris au dépourvu. En effet, à la fin de la saison, l’entraîneur français a dit stop, laissant sa place sur le banc de la Casa Blanca. Florentino Pérez s’est alors mis en quête d’un nouvel homme fort et le choix s’est finalement porté sur Carlo Ancelotti. Déjà passé sur le banc du Real Madrid, l’Italien fait son grand retour au Bernabeu, une place que certains convoitent.

« Mon rêve est d’entraîner le Real Madrid »