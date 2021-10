Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nkunku, Diaby… Leonardo reçoit des appels inattendus !

Publié le 31 octobre 2021 à 14h30 par H.G.

Alors que le PSG cherchera une nouvelle fois à renforcer son effectif l’été prochain, le club de la capitale voit ses anciennes pépites effectuer de nets appels du pied dans l’optique d’un retour au sein de leur club formateur.

Il n’est jamais simple pour un jeune joueur de s’imposer au sein d’une grande équipe, et cela est particulièrement vrai au Paris Saint-Germain. Les jeunes Xavi Simons et Edouard Michut peuvent en témoigner cette saison, eux qui restent cantonnés aux U19 malgré leurs excellentes performances - même si la situation contractuelle du premier cité pourrait jouer puisqu’il n’a toujours pas prolongé son bail expirant en juin prochain. Par conséquent, une bonne partie des jeunes joueurs issus du centre de formation du PSG choisissent de s’exiler pour aller gratter du temps de jeu ailleurs. Et s’il y a naturellement eu des échecs de parcours au cours des dernières années - Tanguy Kouassi qui peine encore à s'imposer au Bayern Munich ou encore Adil Aouchiche dans le dur à l'ASSE, certaines jeunes pousses parisiennes ont su se démarquer à merveille dans leur(s) nouvelles(s) équipes(s).

Christopher Nklunku et Moussa Diaby ouvrent la porte à un retour au PSG