PSG - Malaise : Vers un fiasco retentissant avec Sergio Ramos ?

Publié le 31 octobre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Si le Paris Saint-Germain a assuré par la voix de son directeur sportif Leonardo n’avoir aucune inquiétude au sujet de l’état de santé de Sergio Ramos, la réalité pourrait être bien différente en coulisses. Et le moins que l’on puisse dire est que les échos parus dans la presse invitent davantage à l’inquiétude qu’à l’optimise.

Il y a un peu plus d’un an, au sortir du Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne, le Paris Saint-Germain prenait la décision de se séparer de son emblématique capitaine Thiago Silva. Arrivant au terme de son contrat, le défenseur brésilien n’a tout simplement pas été prolongé par le club de la capitale et a ainsi filé du côté de Chelsea, là où il a été rejoint par Thomas Tuchel en janvier dernier. Pendant ce temps, le PSG a avancé dans sa logique de renouveau en misant sur le duo composé de Marquinhos, désormais capitaine, et de Presnel Kimpembe. Seulement voilà, si les deux hommes n’ont pas été mauvais, bien au contraire même, la sensation de nombreux observateurs était qu’il manquait un homme à leurs cotés. Ainsi, bien que cela apparaisse comme un aveu d'échec dans son choix initial, la direction parisienne a décidé de sauter sur l’opportunité de marché que représentait Sergio Ramos au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts en lui faisant parapher un contrat de deux ans.

Le PSG assure qu’il n’y a pas de problème avec Sergio Ramos, mais…

Seulement voilà, rien ne se passe comme prévu à l’heure actuelle pour le joueur ayant quitté librement le Real Madrid en fin de saison dernière. N’ayant que très peu joué avec le club espagnol en seconde partie de saison en raison de soucis à un genou et d’une opération, le natif de Camas n’a toujours pas pris part à la moindre minute de jeu avec le PSG. Freiné par des problèmes aux mollets, le défenseur âgé de 35 ans s’entraine toujours en solitaire, et cela commence à inquiéter de plus en plus d’observateurs. Ainsi, en bon pompier de service, Leonardo a essayé de rassurer tout le monde ce vendredi soir en zone mixte au sortir de la victoire 2-1 du club parisien contre Lille au Parc des Princes : « La presse espagnole dit qu'il y a un problème avec Ramos et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire qu’il est nul et vous aidez. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on le sait ». Des propos qui s'inscrivent dans la droite ligne de ceux qu'il avait tenus à l'occasion d'un entretien accordé à Canal+ le 15 septembre : « Une inquiétude pour Sergio Ramos ? Non, on savait qu’il avait eu un problème. (...) Il a signé un contrat de 2 ans, pas 2 mois, on a le temps. Pas d’inquiétude, il a un problème à un mollet, c’est une question de condition. Il n’est pas encore prêt c’est tout ».



Quelques heures plus tard, RMC Sport a affirmé qu’il n’y aurait pas la moindre inquiétude au sein du PSG au sujet de Sergio Ramos, qui prendrait son temps pour revenir à 100% de ses moyens. Fin du problème ? Pas vraiment ! En effet, de nouveaux échos sont parus dans la presse ce dimanche, et le moins que l’on puisse dire est que ceux-ci vont totalement à l’encontre des tendances avancées au cours des dernières heures. Dans son édition du jour, L’EQUIPE affirme que si le PSG était optimiste quant à ses chances de réussir à récupérer la meilleure version de l'ancien joueur du Séville FC lors de son arrivée, cet optimisme se serait éloigné, et ce alors que les points médicaux successifs du club de la capitale sur son cas annoncent constamment plus ou moins la même chose, aucune échéance claire n’étant fixée ne serait-ce que pour son retour à l’entrainement collectif.

Des questions entourent sa visite médicale précédant sa signature au PSG