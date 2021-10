Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès rend hommage à Neymar et Angel Di Maria !

Publié le 31 octobre 2021 à 4h15 par T.M.

Ce vendredi, le PSG s’est imposé dans la douleur face au LOSC (2-1). Une victoire que Pierre Ménès décerne notamment à Angel Di Maria et Neymar.

Opposé au LOSC ce vendredi, le PSG a dû s’employer pour repartir avec les 3 points du Parc des Princes. En effet, menés au score par les Dogues, les hommes de Mauricio Pochettino ont finalement arraché la victoire en fin de match grâce à des buts de Marquinhos et Angel Di Maria. Passeur décisif sur le but de l’Argentin, Neymar a également été très important dans ce succès et cela n’a pas échappé à Pierre Ménès.

Le PSG peut dire merci à Neymar et Di Maria !