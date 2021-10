Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos en rajoute une couche sur Neymar !

Publié le 30 octobre 2021 à 11h10 par H.G.

Alors que Neymar a affirmé se moquer des critiques dont il fait l'objet ce vendredi soir au sortir de la victoire du PSG contre le LOSC, Marquinhos a de nouveau affiché son soutien à l’égard de son compatriote.

Très critiqué en ce début de saison, aussi bien pour son niveau de jeu que pour son implication ou encore sa supposée mauvaise hygiène de vie, Neymar affirme n’en avoir que faire des commentaires négatifs à son encontre. « Les critiques sont normales, ça fait quinze ans que je joue au foot, je suis habitué, ça m'est égal, c'est comme ça. La critique la plus importante, c'est la mienne et ma réponse est pour l'équipe sur le terrain. On sait ce qu'on fait sur et en dehors du terrain, moi je suis bien, je suis tranquille », a lâché le Brésilien au micro de Prime Vidéo ce vendredi soir au sortir de la victoire 2-1 du PSG contre le LOSC. Néanmoins, même si ces critiques ne touchent pas le numéro 10 parisien, Marquinhos a néanmoins tenu à afficher son soutien à Neymar après s’être déjà prononcé en ce sens récemment.

« La meilleure réponse c’est sur le terrain »