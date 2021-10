Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar lâche une grosse réponse à ses détracteurs !

Publié le 30 octobre 2021 à 8h45 par T.M.

Depuis le début de la saison, les critiques se multiplient contre Neymar. Après la rencontre face au LOSC, le joueur du PSG a tenu à répondre à ses détracteurs.

Ce vendredi, Neymar s’est enfin montré plutôt à son aise face au LOSC, rendant une belle copie. Pour cette rencontre, le Brésilien a affiché un visage bien différent de ce qu’il avait pu montrer depuis le début de la saison. En effet, le joueur du PSG a enchainé les performances décevantes, où son niveau était très loin de ses standards. Forcément, alors qu’on attend beaucoup de Neymar, le voir jouer ainsi à générer de nombreuses critiques. Mais cela n’a semble-t-il pas vraiment chambouler le principal intéressé.

« Ça m’est égal »