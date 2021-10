Foot - PSG

PSG - Malaise : Lionel Messi reçoit un gros soutien en Ligue 1 !

Publié le 30 octobre 2021 à 6h00 par T.M.

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi n’a pas forcément le rendement escompté. Mais face à certaines critiques, Bruno Génésio, entraîneur de Rennes, a volé au secours de l’Argentin.

Cet été, le PSG a frappé très fort. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont sauté sur l’occasion pour récupérer Lionel Messi. Alors que l’Argentin n’a pas pu prolonger au FC Barcelone, il était libre de s’engager où il voulait. Et c’est donc le PSG qui a su se montrer le plus convaincant. Désormais, Messi évolue donc au Parc des Princes, mais jusqu’à présent, La Pulga peine un peu à se mettre en évidence et à être décisive.

« Pour moi la question n'est pas légitime »