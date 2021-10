Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouvelle révélation troublante sur Sergio Ramos…

Publié le 29 octobre 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que Sergio Ramos n’a toujours pas effectué ses grands débuts avec le PSG, ceux-ci pourraient prendre encore un moment avant de se produire.

En enrôlant Sergio Ramos au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts après la fin de son contrat au Real Madrid, le PSG espérait augmenter la concurrence au sein de sa défense centrale un an après le départ de Thiago Silva. Seulement voilà, pour l’instant, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Et pour cause, alors que nous sommes maintenant à la fin du mois d’octobre, le natif de Camas n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu avec le PSG en raison de ses soucis aux mollets. Plus encore, le défenseur de 35 ans travaille toujours en individuel à l’entrainement. Et il se pourrait que son retour à la compétition ne soit vraiment pas imminent…

Aucune date précise ne peut être fixée pour le retour de Sergio Ramos