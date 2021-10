Foot - PSG

PSG - Malaise : Le Qatar reçoit un soutien de taille face aux critiques !

Publié le 29 octobre 2021 à 2h30 par La rédaction

Alors que les méthodes des dirigeants qataris du PSG ont récemment été remises en cause par Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est monté au créneau pour répondre à son prédécesseur.

Récemment interrogé par Sportweek sur son passage au PSG, Thomas Tuchel s’était montré très critique envers les méthodes du club de la capitale : « Le PSG et Chelsea ? Ce sont deux équipes qui sont à la fin opposée en termes de style et d’organisation. A Paris, je travaillais plus en tant que ministre du sport qu'en tant qu'entraîneur, gérant aussi la famille et les amis des stars. A Chelsea, en revanche, je peux travailler plus sereinement », a indiqué l’ancien entraîneur allemand du PSG. Un tacle à peine déguisé envers le Qatar, mais Mauricio Pochettino s’est accordé un droit de réponse envers Tuchel.

« J’ai une éducation de respect »