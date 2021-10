Foot - PSG

PSG - Clash : Pochettino répond au tacle de Thomas Tuchel !

Publié le 28 octobre 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Alors que Thomas Tuchel n’a pas hésité à récemment pointer du doigt les méthodes de fonctionnement de la direction du PSG, Mauricio Pochettino a rebondi sur ces propos du technicien allemand.

Limogé par le PSG l’hiver dernier avant d’être remplacé par Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel semble conserver un souvenir un peu amer de son passage au Parc des Princes comme le laissaient clairement entendre ses propos accordés à Sportweek ces derniers jours : « Le PSG et Chelsea ? Ce sont deux équipes qui sont à la fin opposée en termes de style et d’organisation. A Paris, je travaillais plus en tant que ministre du sport qu'en tant qu'entraîneur, gérant aussi la famille et les amis des stars. A Chelsea, en revanche, je peux travailler plus sereinement », indiquait Tuchel, qui a été nommé entraîneur de Chelsea quelques semaines après son limogeage du PSG. Et Mauricio Pochettino a été invité à rebondir sur ces propos…

« Je connais le PSG depuis 20 ans… »