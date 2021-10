Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Herrera sort du silence après son agression !

Publié le 27 octobre 2021 à 18h15 par A.M.

Au lendemain de l'agression subie par Ander Herrera aux alentours du Bois de Boulogne, l'entourage du milieu de terrain du PSG sort du silence.

L'identité du joueur du PSG agressé mardi soir aux abords du Bois de Boulogne n'aura pas été secret très longtemps. En effet, 20 Minutes a révélé que c'était Ander Herrera qui avait été agressé dans sa voiture alors qu'il était arrêté à un feu tricolore. Une personne est entrée dans son véhicule afin de lui dérober son téléphone et son portefeuille. Finalement, l'Espagnol a rattrapé son agresseur et a récupéré ses biens contre 200€ avant de porter plainte ce mercredi. Contacté par l' AFP , un membre de l'entourage d'Ander Herrera lâche ses vérités.

«A un feu, une personne rentre dans sa voiture et prend le téléphone et le portefeuille»