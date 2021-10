Foot - PSG

PSG : Neymar annonce la couleur pour le record de Pelé !

Publié le 26 octobre 2021 à 23h50 par La rédaction

Alors qu'il ne lui manque que huit buts pour battre le record de Pelé, meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne, Neymar reconnaît qu'il a hâte d'atteindre le même total que la la légende de la Seleçao.