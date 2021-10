Foot - PSG

PSG - Malaise : Ça va très mal pour Neymar !

Publié le 27 octobre 2021 à 4h45 par A.M.

Très discret contre l'OM, Neymar est très loin de son meilleur niveau. Ce match est d'ailleurs révélateur de son mal-être comme l'explique Didier Roustan.

Eblouissant durant la Copa America où il a atteint la finale avec le Brésil, Neymar n'est que l'ombre de lui-même depuis le début de saison avec le PSG. Sa récente déclaration concernant son avenir international a également jeté un froid sur sa situation et sur sa motivation pour son futur. Des doutes qui n'ont pas été levés par sa prestation au Vélodrome contre l'OM (0-0) comme le souligne Didier Roustan qui s'inquiète pour le numéro 10 du PSG.

«Ça confirme son mal-être»