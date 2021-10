Foot - PSG

PSG - Clash : Daniel Riolo dézingue Neymar !

Publié le 26 octobre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que la prestation de Neymar dimanche soir face à l’OM a largement été pointée du doigt, Daniel Riolo se lâche sur l’attaquant brésilien du PSG et n’hésite pas à le charger.

En déplacement sur la pelouse de l’OM dimanche soir, le PSG a été tenu en échec au terme d’un match bien terne de la part des hommes de Mauricio Pochettino. Logiquement attendu au tournant pour ce choc, Neymar a une nouvelle fois rendu une pâle copie, et certains observateurs n’ont pas hésité à se décharger sur la star brésilienne du PSG.

« Il fait pitié, ce n’est plus possible »