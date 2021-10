Foot - PSG

PSG : Keylor Navas rend hommage aux supporters de l’OM !

Publié le 25 octobre 2021 à 9h12 par La rédaction

Très impressionné par l’ambiance du Vélodrome dimanche soir à l’occasion d’OM-PSG, Keylor Navas l’a fait savoir après la rencontre.