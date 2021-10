Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino assure la défense de Neymar face aux critiques !

Publié le 25 octobre 2021 à 8h15 par G.d.S.S.

Largement pointé du doigt en raison de son état de forme avec le PSG, Neymar a une nouvelle fois rendu une copie décevante dimanche soir face à l’OM. Mais Mauricio Pochettino est monté au créneau pour défendre la star brésilienne…

C’est un fait, Neymar (29 ans) n’est pas dans la forme de sa vie avec le PSG. En plus de ses récents propos accordés à DAZN et dans lequel il affichait un discours très énigmatique quant à son avenir, l’attaquant brésilien peine à retrouver son meilleur niveau et n’a inscrit qu’un seul but en 6 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Dimanche soir, lors du grand Classique contre l’OM (0-0), Neymar a encore fait l’objet de vives critiques pour sa prestation au Vélodrome, mais malgré tout, Mauricio Pochettino a assuré la défense de la star du PSG en conférence de presse d’après-match.

« Je suis très satisfait de son match »