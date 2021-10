Foot - PSG

OM - PSG : Mbappé magistral pour son dernier Clasico à Marseille ?

Publié le 23 octobre 2021 à 14h33 par Alexis Bernard mis à jour le 23 octobre 2021 à 14h41

En très grande forme, Kylian Mbappé pourrait être l’un des grands bonhommes du prochain Clasico entre l’OM et le PSG.

Les chances de voir Kylian Mbappé sous le maillot du PSG après l’été 2022 sont très minces. Son contrat prend fin en juin prochain et le champion du monde est plus que jamais sur le départ. Après avoir révélé son désir de quitter le club l’été dernier, il n’existe plus vraiment de mystère sur l’issue de ce dossier. Kylian Mbappé devrait quitter le PSG, libre de tout contrat, pour rejoindre le Real Madrid, l’autre rêve du Français. Le Clasico de dimanche, entre l’OM et le PSG, pourrait donc être le dernier de Mbappé en terres marseillaises. Un rendez-vous qu’il pourrait marquer de son empreinte, une nouvelle fois.

