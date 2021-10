Foot - PSG

PSG - Malaise : Wanda Nara, séparation... L'aveu de Marquinhos sur le cas Icardi !

Publié le 24 octobre 2021 à 8h45 par H.G. mis à jour le 24 octobre 2021 à 8h49

Alors que Mauro Icardi fait actuellement face à des soucis avec son épouse Wanda Nara, Marquinhos a préféré se mettre en retrait face à la situation vécue par son coéquipier.

Le couple composé de Mauro Icardi et Wanda Nara fait couler beaucoup d’encre depuis une semaine. En effet, la compagne de l’attaquant du PSG a pris la décision de le quitter après la découverte de messages privés envoyés à une chanteuse et actrice argentine. Pris de chagrin et prêt à tout pour reconquérir son cœur, le buteur argentin a alors été autorisé par le club parisien à manquer deux entrainements et à être absent contre le RB Leipzig ce mardi en Ligue des champions avant d’effectuer son retour avec le groupe depuis jeudi. Mais il est clair que le cas de Mauro Icardi doit être pour le moins épineux au sein du PSG, et c’est pourquoi Marquinhos a préféré ne pas s’étaler sur le sujet.

« Le cas de Mauro est un peu particulier »