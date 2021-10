Foot - PSG

PSG - Malaise : Les exigences surréalistes de Mauro Icardi envers Wanda Nara...

22 octobre 2021

Samedi dernier, Wanda Nara mettait le feu aux poudres en accusant Mauro Icardi de l'avoir trompé. Si le calme semble être à peu près revenu dans le couple, le buteur argentin du PSG aurait eu quelques exigences auprès de sa femme et agent avant de faire son retour à Paris.

Ces derniers jours, Mauro Icardi a traversé une terrible crise dans son couple. Samedi dernier, au soir, Wanda Nara, épouse de l’Argentin, envoyait un message énigmatique dans sa story Instagram : « Une autre famille détruite pour une s*lope. » Il n’en fallait pas plus pour enflammer les rumeurs autour d’une tromperie de Mauro Icardi. Les heures qui ont suivi, la femme et agent de l'ancien de l'Inter a confirmé sa séparation auprès de la presse argentine avant de s'envoler pour Milan avec ses enfants. Le joueur de 28 ans, désireux de reconquérir sa bien-aimée, n'a pas hésité à faire le voyage en Italie. Le feuilleton a eu un impact direct pour le PSG, Mauro Icardi ayant manqué deux séances d’entraînement et étant forfait pour la rencontre face au RB Leipzig (3-2) en Ligue des champions. Depuis, les deux amoureux alimentent l’histoire via les réseaux sociaux. Si le calme semble être revenu, Mauro Icardi ayant fait son retour à l’entraînement ce jeudi selon les informations du Parisien et de RMC Sport , l’Argentin aurait posé quelques exigences à Wanda Nara pour faire son retour à Paris.

Icardi ne veut plus des réseaux sociaux