PSG - Malaise : Ça commence à chauffer entre Icardi et le PSG !

Publié le 21 octobre 2021 à 19h15 par A.C.

Arrivé en 2019 au Paris Saint-Germain en provenance de l’Inter, Mauro Icardi traverse une période très délicate.

Que se passe-t-il avec Mauro Icardi ? Ces derniers jours, le numéro 9 du Paris Saint-Germain a très peu fait parler de lui pour ses talents de footballeurs. Ses histoires avec Wanda Nara ont fait la Une des rubriques people de la presse française et étrangère, mais les choses semblent finalement être rentrées dans l’ordre. Le Parisien et RMC Sport ont en effet annoncé qu’Icardi aurait fait son retour à l’entrainement et pourrait donc postuler à une place dans le groupe pour le choc entre le PSG et l’OM, dans le cadre de la 11e journée de Ligue.

Icardi, un joueur « déconnecté de la réalité parisienne »