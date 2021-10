Foot - PSG

PSG - Malaise : Une excellente nouvelle se confirme avec Neymar !

Publié le 21 octobre 2021 à 14h45 par H.G.

Alors qu’il a du faire l’impasse sur le match de Ligue des champions contre le RB Leipzig cette semaine, Neymar pourrait bel et bien être présent contre l’OM ce week-end.

Touché aux adducteurs, Neymar a du déclarer forfait pour la rencontre contre le RB Leipzig ce mardi en Ligue des champions. Bien qu’il n’était victime que d’un pépin physique sans gravité, le staff médical du PSG n’a pas voulu prendre le moindre risque pour ne pas avoir à composer sans son numéro 10 pendant plusieurs rencontres. Et visiblement, après ce petit match d’absence, l’attaquant de 29 ans pourrait effectuer son retour à la compétition dès ce dimanche.

Décision définitive ce samedi pour Neymar