Foot - PSG

PSG - Malaise : Critiqué, Neymar remet les pendules à l'heure en interne !

Publié le 20 octobre 2021 à 23h10 par D.M. mis à jour le 20 octobre 2021 à 23h24

En méforme au début de saison et cible de nombreuses critiques, Neymar aurait, depuis retrouvé une forme physique optimale et se tient prêt pour la suite du championnat.

Revenu des vacances avec un léger surpoids, Neymar a été la cible de nombreuses critiques en ce début de saison, notamment au Brésil. Lassé, le joueur du PSG avait tenu à mettre les choses au clair et avait demandé plus de respect en septembre dernier : « Je ne sais plus ce que je dois faire pour que les gens me respectent. Les journalistes, les commentateurs, d’autres aussi. Parfois, je n’aime même plus donner des interviews, mais à des moments importants je réponds à mes obligations. Je laisse aux gars le soin de réfléchir un peu ». Mais depuis, Neymar aurait énormément travaillé pour retrouver une forme physique optimale.

Neymar a perdu du poids et a retrouvé de la motivation