PSG - Malaise : Cette énorme décision qui change tout pour Neymar !

Publié le 20 octobre 2021 à 22h15 par A.M.

Contrairement aux saisons précédentes, Neymar se montre réceptif aux avis du staff médical du PSG, ce qui devrait lui permettre d'éviter d'importantes blessures.

De retour du Brésil en fin de semaine, Neymar était absent contre Angers, et a finalement déclaré forfait pour le match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig. Avant la rencontre, Mauricio Pochettino se montrait toutefois rassurant concernant la blessure de son numéro 10. « Il a un petit problème. Je pense qu'il faut le préserver plusieurs jours. J'espère qu'il sera de retour le plus rapidement possible », assurait-il au micro de Canal+ . Et pour cause, Neymar a entrepris un gros changement dans sa carrière.

Neymar plus à l'écoute du staff