PSG : Messi, Mbappé… Le message fort de Pochettino sur ses stars !

Publié le 20 octobre 2021 à 9h45 par B.C.

Tous les deux buteurs ce mardi contre Leipzig (3-2), Kylian Mbappé et Lionel Messi ont permis au PSG d’empocher trois points précieux en vue de la qualification pour les huitièmes de finale. Interrogé en conférence de presse, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur ses stars.

Si le PSG n’a pas brillé collectivement face à Leipzig (3-2), Mauricio Pochettino a toutefois pu compter sur ses individualités, et notamment celles de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Les deux stars du PSG se montrer cruciales, avec un but et une passe décisive pour le champion du monde tricolore, et deux buts pour le sextuple Ballon d’Or. À l’issue de cette victoire importante, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur la prestation de son équipe, et plus particulièrement sur la connexion entre Lionel Messi et Kylian Mbappé.

« Il faut aussi compter sur ce type de joueurs peut faire la différence »