Foot - PSG

Ligue des Champions : Grâce à Messi et Mbappé, le PSG s'en sort bien contre Leipzig

Publié le 19 octobre 2021 à 23h04 par La rédaction

Après la victoire contre Manchester City (2-0), le PSG se devait de confirmer en prenant à nouveau les trois points que le RB Leipzig. Et c'est chose faite après un match très compliqué.