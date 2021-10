Foot - PSG

PSG - Malaise : Le geste très fort du PSG pour Mauro Icardi...

Publié le 19 octobre 2021 à 17h45 par A.M.

Finalement absent pour le match contre le RB Leipzig, Mauro Icardi a même été autorisé par le PSG à rejoindre Milan et donc de s'absenter pour deux jours.

Le feuilleton Icardi prend une nouvelle tournure. Alors que ce week-end, sa séparation avec Wanda Nara a grandement été commentée, l'attaquant argentin avait manqué les entraînements dimanche et lundi, mais était attendu dans le groupe du PSG pour affronter le RB Leipzig mardi soir. « Il a un problème personnel. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Il sera dans le groupe et on verra ce soir quand il arrivera », confiait même Mauricio Pochettino en conférence de presse. Et pourtant, l'attaquant argentin ne disputera pas cette rencontre.

Le PSG autorise Icardi à s'absenter 2 jours