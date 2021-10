Foot - PSG

PSG - Malaise : Verratti lance un avertissement à ses partenaires !

Publié le 20 octobre 2021 à 9h15 par G.d.S.S.

Visiblement agacé par la prestation collective du PSG mardi soir contre Leipzig, Marco Verratti n’était clairement pas satisfait et l’a fait savoir après la rencontre.

Si le PSG a finalement réussi à arracher la victoire mardi soir en Ligue des Champions face au RB Leipzig (3-2), la formation de Mauricio Pochettino n’a pas affiché son meilleur visage de la saison, surtout sur le plan collectif. Et malgré la victoire qui positionne idéalement le PSG dans la course à la qualification pour les 8es de finale de la C1, Marco Verratti était déçu de la prestation de son équipe et l’a confié au micro de beINSPORTS .

« Ça ne suffit pas d’avoir de grands joueurs »