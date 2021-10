Foot - PSG

PSG : Pochettino met les choses au clair pour son choix fort avec Verratti !

Publié le 18 octobre 2021 à 20h15 par H.G.

Alors qu’il a tenté d’installer Marco Verratti à plusieurs postes au milieu, Mauricio Pochettino ne cache pas être satisfait de ce qu’il a vu de l’Italien contre Manchester City.

Depuis son arrivée en janvier dernier au poste d’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a effectué quelques expérimentations avec Marco Verratti. En effet, lors de certains matchs, le technicien argentin l’a fait monter un cran plus haut au milieu de terrain, tandis qu’il l’a installé devant la défense il y a près de trois semaines contre Manchester City en Ligue des champions (victoire 2-0 de l'écurie parisienne). À cette occasion, Marco Verratti avait réalisé une excellente performance, recevant même les louanges de Pep Guardiola après la rencontre.

« Il peut évoluer sans aucun soucis là où il était contre Manchester City »