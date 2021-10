Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino lâche ses vérités sur la situation de Neymar !

Publié le 18 octobre 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Présent à l'entraînement ce lundi matin, Neymar est pourtant forfait pour le match contre le RB Leipzig mardi soir. Mauricio Pochettino a justifié le choix de se passer de son numéro 10 pour ce match pourtant crucial.

Après le nul contre Bruges (1-1) pour lancer sa saison en Ligue des Champions, le PSG a dominé Manchester City (2-0). Une victoire qu'il faut désormais confirmer à l'occasion de la venue du RB Leipzig au Parc des Princes mardi. Mais pour affronter le club allemand, le PSG sera privé de Neymar. Le numéro 10 est revenu avec des douleurs aux adducteurs et le staff parisien a décidé de ne prendre aucun risque avec sa star. Dans son traditionnel point médical, le PSG explique ainsi que « Neymar Jr présente des douleurs aux adducteurs depuis son retour de l’équipe nationale et devra prolonger une période de soins de quelques jours avant un retour normal avec le groupe . » Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a d'ailleurs évoqué la gestion de Neymar.

«La priorité est toujours la santé des joueurs»