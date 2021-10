Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Icardi, Marquinhos… Le PSG a lancé une révolution !

Publié le 18 octobre 2021 à 18h30 par H.G.

Alors que le Paris Saint-Germain a fait face à plusieurs vagues de blessures dans le passé, le club de la capitale aurait ainsi décidé de revoir toute sa stratégie médicale depuis quelques mois.

Au cours des dernières années, le Paris Saint-Germain a du faire face à plusieurs cascades de blessures musculaires, le pire étant que celles-ci intervenaient à chaque fois lors des moments clés de la saison, notamment au printemps lors des phases finales de la Ligue des champions. De ce fait, des cadres comme Marco Verratti, Thiago Silva ou encore Neymar avaient du déclarer forfait pour des chocs européens, handicapant alors le club parisien et le conduisant à ne pas pouvoir compter sur ses meilleurs éléments aux moments les plus importants. Mais visiblement, une prise de conscience a eu lieu au sein du PSG dans la mesure où le club de la capitale aurait décidé de tout reprendre de zéro dans son approche médicale.

Prévenir plutôt que guérir, tel est le crédo au PSG