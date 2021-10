Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce terrible constat sur Mauro Icardi...

Publié le 19 octobre 2021 à 17h15 par La rédaction

Finalement forfait pour le match contre le RB Leipzig, Mauro Icardi serait très affecté par sa situation délicate avec sa femme, Wanda Nara.

Lundi en conférence de presse, Mauricio Pochettino évoquait le cas Mauro Icardi assurant qu'il serait dans le groupe pour affronter le RB Leipzig : « Il a un problème personnel. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Il sera dans le groupe et on verra ce soir quand il arrivera ». Il faut que le PSG sera déjà privé de Neymar et d'Angel Di Maria, ce qui rend la présence de l'attaquant argentin très importante. Et pourtant, après avoir manqué les entraînements dimanche et lundi, Mauro Icardi a finalement déclaré forfait.

Icardi très affecté par la situation ?