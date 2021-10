Foot - PSG

PSG - Malaise : La réaction du PSG au feuilleton Icardi est connue !

Publié le 20 octobre 2021 à 18h15 par D.M.

Même si Mauro Icardi a loupé le match de Ligue des champions face au RB Leipzig, le PSG continuerait de soutenir son joueur et d'entretenir des contacts réguliers avec lui.

Mauro Icardi fait énormément parler de lui. Non pas pour ses performances sur le terrain, mais en raison de sa situation avec sa compagne Wanda Nara. Comme l’a indiqué le PSG dans un communiqué dimanche dernier, l’attaquant a loupé les derniers entraînements pour « motif familial ». En effet, sa femme s’était envolée pour Milan avec ses enfants après avoir appris que le joueur discutait avec une chanteuse argentine. Mais comme le révèle les derniers post d’Icardi, les choses seraient depuis rentrées dans l’ordre. Mais comment a réagi le PSG, alors que le joueur a loupé la rencontre de Ligue des champions face au RB Leipzig ce mardi ?

Le PSG au soutien d'Icardi