PSG - Malaise : Kylian Mbappé répond aux critiques sur le début de saison !

Publié le 20 octobre 2021 à 12h10 par La rédaction

Ce mardi soir contre le RB Leipzig, le PSG s'est difficilement imposé (3-2). Le club parisien a encore affiché une prestation décevante malgré la victoire. Après la rencontre, Kylian Mbappé a donc tenu à répondre aux critiques qui s'abattent sur le leader de Ligue 1 ces derniers temps.

Depuis le début de saison, le PSG affiche des prestations en demi-teinte. S’ils arrivent presque à chaque fois à décrocher la victoire, les hommes de Mauricio Pochettino luttent sur les pelouses d’Europe. Ce mardi soir, le match face au RB Leipzig en Ligue des champions n’a pas fait exception, le PSG s’imposant sur la plus petite des marges (3-2) après avoir été mené peu avant l’heure de jeu. Les prestations des joueurs parisiens laissent à désirer et une pluie de critiques ne cesse de s’abattre sur le leader de la Ligue 1. Kylian Mbappé a donc tenu à répondre aux détracteurs des Rouge-et-Bleu .

« Je pense qu'il faut mieux jouer pour gagner plus sereinement »