PSG - Polémique : Wanda Nara, Instagram... Ce choix totalement improbable d'Icardi !

Publié le 20 octobre 2021 à 16h45 par A.M.

Alors qu'il semble s'être réconcilié avec sa femme, Wanda Nara, Mauro Icardi a décidé de ne suivre plus qu'un seul compte sur Instagram, et ce n'est pas celui du PSG.

Le feuilleton semble enfin toucher à sa fin. En effet, autorisé par le PSG à rater les entraînements dimanche et lundi, puis à s'absenter deux jours afin de se rendre à Milan, ratant ainsi le match contre le RB Leipzig, Mauro Icardi se serait finalement réconcilié avec sa femme Wanda Nara qui avait pourtant annoncé sa séparation avec l'attaquant argentin samedi soir. Et l'ancien buteur de l'Inter Milan tente déjà de se racheter auprès de son épouse.

Icardi unfollow tout le monde... sauf Wanda Nara

En effet, après avoir annoncé sa réconciliation avec Wanda Nara par le biais d'une publication sur Instagram , Mauro Icardi a pris une étonnante décision. Plusieurs fins observateurs ont effectivement remarqué que l'attaquant argentin ne suivait plus qu'un seul compte sur le réseau social... celui de Wanda Nara. Par conséquent, Mauro Icardi ne suit plus le PSG, pas plus que ses coéquipiers du club de la capitale. Un choix surprenant et qui risque d'être largement commenté...