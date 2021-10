Foot - PSG

PSG - Malaise : Encore une mauvaise nouvelle pour Pochettino avec Icardi !

Publié le 20 octobre 2021 à 19h15 par D.M.

Alors qu'il a manqué le mach de Ligue des champions face au RB Leipzig ce mardi, Mauro Icardi pourrait également louper le Classico face à l'OM dimanche.

Le terrain est loin d’être la priorité de Mauro Icardi ces derniers jours. L’attaquant argentin a loupé les derniers entraînements du PSG, sur autorisation du club, pour tenter de reconquérir le cœur de sa compagne Wanda Nara, qui s'est envolée vers Milan dimanche dernier. Le joueur n’était donc pas sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi pour affronter le RB Leipzig en Ligue des champions (3-2). Et sa présence face à l’OM n’est pas encore assurée.

Icardi incertain pour la rencontre face à l'OM