Foot - PSG

PSG - Malaise : Excellente nouvelle pour Pochettino avec Neymar !

Publié le 20 octobre 2021 à 21h45 par D.M.

Touché aux adducteurs et absent lors de la rencontre de Ligue des champions ce mardi, Neymar pourrait intégrer le groupe de Mauricio Pochettino qui affrontera l'OM dimanche prochain.

Revenu d’Amérique du Sud avec des douleurs aux adducteurs, Neymar n’était pas présent sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi pour affronter le RB Leipzig en Ligue des champions et a observé la victoire de son équipe depuis les tribunes (3-2). Avant le match, Mauricio Pochettino avait donné des nouvelles de l’international brésilien : « Il a un petit problème. Je pense qu'il faut le préserver plusieurs jours. J'espère qu'il sera de retour le plus rapidement possible ». A entendre l’entraîneur du PSG, Neymar pourrait manquer le Classico face à l’OM ce dimanche.

Neymar présent dans le groupe du PSG pour affronter l'OM ?