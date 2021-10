Foot - PSG

PSG : Pochettino envoie un énorme message au duo Messi-Mbappe !

Publié le 21 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Après la victoire contre le RB Leipzig (3-2), Mauricio Pochettino a encensé Kylian Mbappé et Lionel Messi, principaux acteurs de ce succès.

En l'absence de Neymar, Mauro Icardi et Angel Di Maria, l'attaque du PSG reposait sur Lionel Messi et Kylian Mbappé pour la venue du RB Leipzig au Parc des Princes. Et le duo a parfaitement répondu aux attentes. Malgré la domination du club allemand, le PSG s'est imposé grâce à un doublé de Lionel Messi et à un grand Kylian Mbappé buteur, passeur décisif et qui a obtenu le penalty. Mauricio Pochettino s'enflamme donc pour ses deux attaquants.

«ces joueurs talentueux peuvent apporter des solutions comme ils l’ont fait»