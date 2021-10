Foot - PSG

PSG : La grande annonce de Kylian Mbappé sur sa situation !

Publié le 20 octobre 2021 à 11h45 par Th.B.

Buteur face au RB Leipzig mardi (3-2), Kylian Mbappé a joué un gros rôle dans le succès du PSG pour cette rencontre de la Ligue des champions. Et l’attaquant du Paris Saint-Germain en a profité pour faire un point sur son état d’esprit actuel.

Ces derniers mois, Kylian Mbappé n’a pas cessé de faire parler de lui, et pas uniquement en raison de ses performances sur le terrain. En effet, alors que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain, Mbappé ne semblerait toujours pas avoir pris une décision claire concernant son avenir. Pour RMC Sport et L’Équipe récemment, l’attaquant du PSG expliquait que bien qu’on semblait loin d’une prolongation à l’heure actuelle, tout était possible dans le football. En outre, sa méforme avec l’Équipe de France lors de l’Euro a fait couler beaucoup d’encre et les critiques ont fusé et notamment en raison de ses demandes de responsabilités pour le tireur de penalty attitré qui ont pris de l’ampleur après son tir au but manqué en 1/8ème de finale face à la Suisse.

Mbappé est «heureux» sur le terrain et dans sa vie !