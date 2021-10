Foot - PSG

PSG : Ramos, Varane… Cette énorme sortie sur Marquinhos !

Publié le 20 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur le niveau de Marquinhos, Roberto Carlos s'enflamme totalement pour le défenseur du PSG.

Il y a quelques jours, Giorgio Chiellini s'enflammait pour Marquinhos qu'il avait affronté lorsque le Brésilien évoluait encore à l'AS Roma. « C'est devenu un joueur total, qui allie les caractéristiques défensives à un vrai leadership : s'il n'est pas là, tu le sens tout de suite. Je l'avais affronté avec la Roma, à 18 ans, il venait d’arriver, il était entré comme latéral droit, et j'avais été frappé par ce joueur qui allait très vite (...) On parle peu de lui par rapport à d'autres, mais c'est un super joueur », confiait le défenseur de la Juventus. Et visiblement, Roberto Carlos a le même avis sur le capitaine du PSG.

Roberto Carlos est fan de Marquinhos