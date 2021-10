Foot - PSG

PSG : La sortie surréaliste de Pavard sur Hakimi !

Publié le 19 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Lassé des critiques en France à son sujet, Benjamin Pavard a mis les choses au clair en n'hésitant pas à se comparer à Achraf Hakimi ou Trent Alexander-Arnold deux références à leur poste.

Latéral droit de l'équipe de France depuis la Coupe du monde 2018, Benjamin Pavard est rarement épargné par les critiques. Dernièrement, le défenseur central de formation a même été utilisé comme piston par Didier Deschamps dans son 3-5-2. Un poste qui ne convient pas au joueur du Bayern Munich qui répond aux critiques en se comparant à Achraf Hakimi (PSG) ou Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

Pavard se trouve plus complet qu'Hakimi