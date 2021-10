Foot - PSG

PSG - Malaise : La grande annonce du clan Neymar sur son passage à vide !

Publié le 19 octobre 2021 à 8h45 par Th.B.

Affichant des statistiques qui se trouvent bien loin de ses standards habituels avec le PSG, Neymar saurait pertinemment ce qu’il ne va pas et travaillerait sur la question d’après un proche de la star auriverde.

Alors qu’il s’est montré très en forme face à l’Uruguay vendredi dernier avec un but inscrit et deux passes décisives (4-1), comme cela est régulièrement le cas ces derniers temps lors de ses sorties avec le Brésil, Neymar ne disputera pas la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions avec le PSG ce mardi face à Leipzig. La raison ? Elle est exclusivement musculaire comme le PSG l’a révélé dans un communiqué médical dernièrement. « Neymar Jr présente des douleurs aux adducteurs depuis son retour de l’équipe nationale et devra prolonger une période de soins de quelques jours avant un retour normal avec le groupe. ». De passage en conférence de presse lundi, Mauricio Pochettino a défendu son joueur en faisant savoir que « la priorité est toujours la santé des joueurs. Il a une petite gêne et on espère qu’il sera de nouveau dans le groupe au plus vite ». Cependant, outre ses déboires physiques, ce sont surtout ses performances sous le maillot du PSG qui interpellent en ce début de saison.

« Il sait ce qu’il doit faire mieux et il va le faire »