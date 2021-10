Foot - PSG

PSG : Kimpembe s'enflamme totalement pour Nkunku !

Publié le 18 octobre 2021 à 23h50 par La rédaction

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille du match face au RB Leipzig, Presnel Kimpembe a loué les qualités de son ancien partenaire au PSG Christopher Nkunku.